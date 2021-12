Doppia bandiera gialla: nessuna penalità a Hamilton. Poi reprimenda... (Di sabato 4 dicembre 2021) Colpo di scena a Gedda: Lewis Hamilton non è stato penalizzato per mancato rispetto di una Doppia bandiera gialla nel corso delle terze libere del GP d'Arabia. Ha poi rimediato una reprimenda per aver ... Leggi su gazzetta (Di sabato 4 dicembre 2021) Colpo di scena a Gedda: Lewisnon è stato penalizzato per mancato rispetto di unanel corso delle terze libere del GP d'Arabia. Ha poi rimediato unaper aver ...

