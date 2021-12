Davanti a Totti | quella di Mou è una Rometta | Inter | un triplete pesantissimo per la classifica

(Di sabato 4 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – L'non lascia scampo alla Roma e all'Olimpico passa con un netto 3-0 sui giallorossi di Mourinho che non riescono quindi a riscattarsi dopo il ko nel turno infrasettimanale contro il Bologna. I nerazzurri confermano il loro ottimo stato di forma centrando la quarta vittoria consecutiva. Ritorno amaro, quindi, per Francescoall'Olimpico, con l'ex capitano giallorosso presente in tribuna dopo due anni e accolto calorosamente dal suo pubblico col coro: “Un capitano, c'è solo un capitano”. La gara si sblocca al 15? con il gol di Calhanoglu direttamente da calcio d'angolo: il turco dal corner fa partire una traiettoria velenosa che sorprende Zaniolo e Cristante, prima, e Rui Patricio, poi. La formazione di Inzaghi gioca bene e ha il completo pallino del gioco, tanto che al 24? arriva il raddoppio: Calhanoglu imbecca Dzeko in ...

Advertising

vivereitalia : Tris dell'Inter all'Olimpico, la Roma cede davanti a Totti - Tele_Nicosia : Tris dell’Inter all’Olimpico, la Roma cede davanti a Totti - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Tris dell’Inter all’Olimpico, la Roma cede davanti a Totti - - CorriereCitta : Tris dell’Inter all’Olimpico, la Roma cede davanti a Totti - blogsicilia : #notizie #sicilia Tris dell’Inter all’Olimpico, la Roma cede davanti a Totti - -

Ultime Notizie dalla rete : Davanti Totti

padrona del campo all'Olimpico,a Francescoseduto in tribuna d'onore e protagonista di un prepartita da brividi. La squadra di ha vinto 3 - 0 contro una impaurita, fragile e inadeguata. Sono bastati 15 minuti per ...Ritorno amaro, quindi, per Francescoall'Olimpico, con l'ex capitano giallorosso presente in tribuna dopo due anni e accolto calorosamente dal suo pubblico col coro: "Un capitano, c'è solo un ...Non c'è partita all'Olimpico, con l'Inter che chiude la pratica Roma in mezz'ora, con un 3-0 che schianta la squadra di Mourinho, mai veramente in partita. Il ...ROMA (ITALPRESS) - L'Inter non lascia scampo alla Roma e all'Olimpico passa con un netto 3-0 sui giallorossi di Mourinho che non riescono quindi a riscatta ...