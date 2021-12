Cosa vediamo stasera in tv? Ecco i programmi del 4 dicembre (Di sabato 4 dicembre 2021) Amici di Formato news, Ecco quelli che sono i nostri consigli, su una selezione di film e serie Tv da vedere stasera in tv, in prima serata, sui principali canali RAI, NUOVA SOCIETA’ TELEVISIVA ITALIANA e MEDIASET: RAI 2 e RAI 2 HD: S.W.A.T. stagione 4, ep. 10 SWATPer gli appassionati delle serie TV d’azione, su Rai 2 e Rai 2 hd, andrà in onda stasera il nono episodio della quarta stagione di Swat. La serie racconta ciò che avviene all’interno di un raggruppamento del corpo speciale dei più famosi “poliziotti d’America”. Nell’episodio, dal titolo “Cambio di rotta”,2 bambine, maltrattate dal padre, vengono salvate dalla squadra di Hondo. RETE 4 e RETE 4 HD: AGENTE 007: OCTOPUSSY Per gli appassionati di film di spionaggio stasera, sempre in prima serata ma su Rete 4 e RAI 4 HD, andrà in onda un ... Leggi su formatonews (Di sabato 4 dicembre 2021) Amici di Formato news,quelli che sono i nostri consigli, su una selezione di film e serie Tv da vederein tv, in prima serata, sui principali canali RAI, NUOVA SOCIETA’ TELEVISIVA ITALIANA e MEDIASET: RAI 2 e RAI 2 HD: S.W.A.T. stagione 4, ep. 10 SWATPer gli appassionati delle serie TV d’azione, su Rai 2 e Rai 2 hd, andrà in ondail nono episodio della quarta stagione di Swat. La serie racconta ciò che avviene all’interno di un raggruppamento del corpo speciale dei più famosi “poliziotti d’America”. Nell’episodio, dal titolo “Cambio di rotta”,2 bambine, maltrattate dal padre, vengono salvate dalla squadra di Hondo. RETE 4 e RETE 4 HD: AGENTE 007: OCTOPUSSY Per gli appassionati di film di spionaggio, sempre in prima serata ma su Rete 4 e RAI 4 HD, andrà in onda un ...

