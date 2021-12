Cosa sta succedendo al confine tra Russia e Ucraina? (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dic – Il Pentagono degli Stati Uniti e il ministero della Difesa britannico hanno prestato la loro voce al crescente coro di avvertimenti di un’imminente invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo. Nel frattempo, più di 93mila soldati di Mosca si stanno radunando non lontano dal confine. Di solito inclini a sottolineare che la minaccia del suo vicino non è un fenomeno nuovo, i servizi di sicurezza ucraini – il Consiglio di sicurezza e difesa, Rnbo e l’intelligence militare, Gur, in prima linea – stanno ora mostrando un insolito grado di allarmismo, in gran parte supportato dagli avvertimenti di alto profilo provenienti da Washington. Mosca nega fermamente qualsiasi pianificazione per un’operazione militare e sta guardando le agitazioni alleate con un occhio sospetto. Un’escalation che dura da tempo All’inizio di novembre vi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dic – Il Pentagono degli Stati Uniti e il ministero della Difesa britannico hanno prestato la loro voce al crescente coro di avvertimenti di un’imminente invasione dell’da parte dell’esercito russo. Nel frattempo, più di 93mila soldati di Mosca si stanno radunando non lontano dal. Di solito inclini a sottolineare che la minaccia del suo vicino non è un fenomeno nuovo, i servizi di sicurezza ucraini – il Consiglio di sicurezza e difesa, Rnbo e l’intelligence militare, Gur, in prima linea – stanno ora mostrando un insolito grado di allarmismo, in gran parte supportato dagli avvertimenti di alto profilo provenienti da Washington. Mosca nega fermamente qualsiasi pianificazione per un’operazione militare e sta guardando le agitazioni alleate con un occhio sospetto. Un’escalation che dura da tempo All’inizio di novembre vi ...

