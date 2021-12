Coppa Davis 2021: Daniil Medvedev sconfigge Jan-Lennard Struff e porta la Russia in finale (Di sabato 4 dicembre 2021) È la RTF la seconda finalista della Coppa Davis 2021. Dopo il nettissimo successo di Andrey Rublev (numero 5 del mondo) su Dominik Koepfer (n.54 del ranking) nel primo singolare, arriva anche l’agile vittoria di Daniil Medvedev (n.2 ATP) su Jan-Lennard Struff (n.51 del mondo) che consente alla RTF di conquistare il 2-0. La squadra di Shamil Tarpischev raggiunge così la Croazia nell’ultimo atto del torneo, in programma domani alle ore 16.00. Sul cemento indoor di Madrid (Spagna) il primo set tra i due numeri 1 si apre con grande equilibrio. Entrambi i tennisti tengono i servizi senza concedere palle break e si arriva velocemente sul 4-4. Non sembrano dunque esserci spiragli per strappare il servizio, ma nel nono game arriva la svolta: il russo si porta ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) È la RTF la seconda finalista della. Dopo il nettissimo successo di Andrey Rublev (numero 5 del mondo) su Dominik Koepfer (n.54 del ranking) nel primo singolare, arriva anche l’agile vittoria di(n.2 ATP) su Jan-(n.51 del mondo) che consente alla RTF di conquistare il 2-0. La squadra di Shamil Tarpischev raggiunge così la Croazia nell’ultimo atto del torneo, in programma domani alle ore 16.00. Sul cemento indoor di Madrid (Spagna) il primo set tra i due numeri 1 si apre con grande equilibrio. Entrambi i tennisti tengono i servizi senza concedere palle break e si arriva velocemente sul 4-4. Non sembrano dunque esserci spiragli per strappare il servizio, ma nel nono game arriva la svolta: il russo si...

