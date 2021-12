Biscottoni di Natale pronti in pochissimi minuti! Belli da regalare!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 4 dicembre 2021) Ormai siamo a dicembre! L’aria delle feste avvolge tutto e ci si prepara all’arrivo del. Durante questo periodo spesso si hanno ospiti e i bambini saranno a casa per le vacanze. Per rendere le merende qualcosa di diverso e gustoso, potete preparare loro dei biscotti diversi dal solito, che siamo sicuri piaceranno non solo ai piccoli, ma anche ai grandi. Vediamo cosa dovete fare per realizzare questa ricetta e quali sono gli ingredienti che vi servono e che dovete procurarvi. I dettagli. Ingredienti 100 gr di burro morbido 120 gr di farina 00 2 cucchiai di zucchero a velo 30 gr di zucchero 80 gr di farina di mandorle zucchero vanigliato sale Procedimento Prendete una ciotola di medie dimensioni e mettete dentro il burro morbido tagliato a dadini (perchè più semplice da lavorare) e schiacciatelo con una spatola morbida da cucina fino a quando non ...