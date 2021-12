Verissimo, Caterina Balivo: la confessione sul suo futuro (Di venerdì 3 dicembre 2021) Caterina Balivo, ospite domenica 5 dicembre a Verissimo, ha parlato del suo futuro professionale in tv: “Mi piacerebbe condurre un quiz o ancora di più un talent”. La conduttrice si è lasciata andare ad alcune considerazioni sulla sua carriera e sulle sue più grandi aspirazioni. Caterina Balivo, ospite domenica 5 dicembre a Verissimo: “Mi piacerebbe condurre un quiz” Caterina Balivo sì è aperta con il pubblico e ha parlato della sua carriera e delle sue speranze in ambito professionale e non ha nascosto come abbia sempre desiderato di condurre un quiz tutto suo. Si parla sempre delle donne che devono poter fare tutto come gli uomini, ma in Italia nessuna donna conduce un game-show Proprio come alcune colleghe del calibro di Anna ... Leggi su dilei (Di venerdì 3 dicembre 2021), ospite domenica 5 dicembre a, ha parlato del suoprofessionale in tv: “Mi piacerebbe condurre un quiz o ancora di più un talent”. La conduttrice si è lasciata andare ad alcune considerazioni sulla sua carriera e sulle sue più grandi aspirazioni., ospite domenica 5 dicembre a: “Mi piacerebbe condurre un quiz”sì è aperta con il pubblico e ha parlato della sua carriera e delle sue speranze in ambito professionale e non ha nascosto come abbia sempre desiderato di condurre un quiz tutto suo. Si parla sempre delle donne che devono poter fare tutto come gli uomini, ma in Italia nessuna donna conduce un game-show Proprio come alcune colleghe del calibro di Anna ...

