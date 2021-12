Vaccini ai bambini, il 17 dicembre il generale Figliuolo apre la campagna in Toscana. In Regione boom di contagi (Di venerdì 3 dicembre 2021) Giani: "Su 600mila vaccinati, i toscani fra 5 e 11 anni sono 300mila, possiamo fare un passo avanti verso l'immunità di gregge". E il presidente fa il richiamo Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 3 dicembre 2021) Giani: "Su 600mila vaccinati, i toscani fra 5 e 11 anni sono 300mila, possiamo fare un passo avanti verso l'immunità di gregge". E il presidente fa il richiamo

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO | Villani: 'Anche ai bambini riconosciuto il diritto di essere vaccinati'. Il direttore del dipartimento emer… - borghi_claudio : Poi abbiamo anche questo simpatico mentitore. La variante è PIÙ RAPIDA quindi vaccini ai bambini. Ma che schifo. M… - RobertoBurioni : Sui vaccini per i bambini 1) attendiamo serenamente l'approvazione di AIFA 2) teniamo conto che negli USA hanno g… - annadelbello1 : RT @AlbertoContri: FDA sui vaccini per i minori: 'Il numero dei partecipanti della sperimentazione è troppo piccolo per calcolare i rischi… - nerinni : RT @tempoweb: #Vaccino per #Natale, il 'regalo' del #governo ai bambini @lefrasidiosho per #iltempodioshø #osho #vaccini #covid #governo #f… -