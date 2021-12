Una contromanovra per un’economia diversa (Di venerdì 3 dicembre 2021) La campagna Sbilanciamoci (composta da 49 organizzazioni della società civile) ha appena presentato la sua XXIII controfinanziaria, una legge di bilancio diversa, alternativa a quella del governo, per un modello di sviluppo giusto, sostenibile, di qualità. 105 proposte concrete e dettagliate per quasi 32 miliardi di euro, a saldo zero. Come trovare i soldi? Per le entrate la controfinanziaria di quest’anno propone una manovra sul fisco dal segno progressivo che faccia calare le tasse ai ceti medio bassi e alzare la pressione fiscale sui super-ricchi, i rentiers, i detentori dei grandi patrimoni. E poi la riduzione delle spese militari, la cancellazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) e di alcune grandi opere inutili, la legalizzazione della cannabis. Come spendere le risorse della legge di bilancio? Per le uscite Sbilanciamoci chiede un rafforzamento degli ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) La campagna Sbilanciamoci (composta da 49 organizzazioni della società civile) ha appena presentato la sua XXIII controfinanziaria, una legge di bilancio, alternativa a quella del governo, per un modello di sviluppo giusto, sostenibile, di qualità. 105 proposte concrete e dettagliate per quasi 32 miliardi di euro, a saldo zero. Come trovare i soldi? Per le entrate la controfinanziaria di quest’anno propone una manovra sul fisco dal segno progressivo che faccia calare le tasse ai ceti medio bassi e alzare la pressione fiscale sui super-ricchi, i rentiers, i detentori dei grandi patrimoni. E poi la riduzione delle spese militari, la cancellazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) e di alcune grandi opere inutili, la legalizzazione della cannabis. Come spendere le risorse della legge di bilancio? Per le uscite Sbilanciamoci chiede un rafforzamento degli ...

