Ultime Notizie Roma del 03-12-2021 ore 14:10 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio i dati del monitoraggio settimanale l'incidenza a livello nazionale continua ad aumentare 155% mila abitanti rispetto al 125% mila abitanti della settimana precedente nel periodo che va dal 10 al 23 novembre le reti medio calcolato sui casi sintomatici è stata invece pari a 120 al di sopra della soglia epidemica diminuzione rispetto a 123 della settimana precedente in aumento ricoveri ordinari intensiva allarme posti letto in Valle D'Aosta Lombardia vicino alla zona gialla la conferenza delle regioni segnala criticità per gli studenti che non devono avere Green pass per la scuola ma hanno l'obbligo del certificato per i trasporti la prende mi avvolge tutta l'Europa la Germania valuta l'obbligo per il vaccino anti covid e la conferenza stato-regioni Vara un pacchetto di ...

