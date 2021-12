Skeleton, Altenberg 2021: doppietta tedesca Jungk-Grotheer, Gaspari 11esimo (Di venerdì 3 dicembre 2021) doppietta tedesca nel singolo maschile di Skeleton ad Altenberg, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022. Christopher Grotheer, in testa a metà gara con il nuovo record della pista, paga l’errore nella seconda manche e chiude al secondo posto. Ad approfittarne è il connazionale Axel Jungk, che si impone per 11 centesimi. A completare il podio è il lettone Martins Dukurs, terzo a 45 centesimi. Per quanto riguarda l’Italia, buona gara di Mattia Gaspari. Sulla pista tecnica tedesca, l’azzurro mette in mostra le sue doti di guida e si piazza all’11esimo posto con un ritardo di 1?19 centesimi. L’altro italiano in gara, Amedeo Bagnis, mette in pista due buone spinte ma qualche piccolo errore lungo il percorso non lo fa ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021)nel singolo maschile diad, valevole per la Coppa del Mondo/2022. Christopher, in testa a metà gara con il nuovo record della pista, paga l’errore nella seconda manche e chiude al secondo posto. Ad approfittarne è il connazionale Axel, che si impone per 11 centesimi. A completare il podio è il lettone Martins Dukurs, terzo a 45 centesimi. Per quanto riguarda l’Italia, buona gara di Mattia. Sulla pista tecnica, l’azzurro mette in mostra le sue doti di guida e si piazza all’posto con un ritardo di 1?19 centesimi. L’altro italiano in gara, Amedeo Bagnis, mette in pista due buone spinte ma qualche piccolo errore lungo il percorso non lo fa ...

Advertising

sportface2016 : #Skeleton, #Altenberg 2021: doppietta tedesca con la vittoria di #Jungk davanti a #Grotheer, Mattia #Gaspari 11esim… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Ad Altenberg la Germania centra il doppio successo con Hermann e Jungk. Gaspari in grande spolvero, Margaglio out #skeleton… - neveitalia : Ad Altenberg la Germania centra il doppio successo con Hermann e Jungk. Gaspari in grande spolvero, Margaglio out… - vitasportivait : ?? #Skeleton | #Altenberg ???? Tina #Hermann ???? si prende la vittoria sul budello di casa! Record della pista migli… - OA_Sport : #Skeleton, Coppa del Mondo 2021-2022: Tina #Hermann domina ad Altenberg, Valentina #Margaglio out nella seconda man… -