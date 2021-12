Si scatena una bufera di neve | in 31 restano bloccati dentro Ikea e passano la notte guardando la tv tutti insieme

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Undiha costretto sei clienti e 25 dipendenti dia trascorrere laall’interno del punto vendita, accomodati su letti e divani. È quanto successo nelle scorse ore a Copenaghen, in Danimarca: la tempesta ha coltodi sorpresa e ha praticamente isolato il grande magazzino. Vedendo la situazione, il direttore del negozio Peter Elmose ha quindi invitato le 30 persone presenti a trascorrere lalì, tra le librerie Billy, i tavolini Lack e i letti Malm del negozio. “Avremmo dovuto chiudere alle 20 – ha raccontato Elmose – ma ci siamo resi conto che non si poteva mandare fuori e spegnere le luci. Non era assolutamente possibile. Quindi abbiamo deciso che chi era lì potesse rimanereal grande magazzino per la ...