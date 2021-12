Scoperti 281 medici e sanitari non vaccinati: l'indagine dei Nas (Di venerdì 3 dicembre 2021) I carabinieri del Nas hanno scoperto 281 'operatori di interesse sanitario' che erano al lavoro, ma senza aver fatto il vaccino. I Nas, d'intesa con il ministero della salute, stanno conducendo una ... Leggi su globalist (Di venerdì 3 dicembre 2021) I carabinieri del Nas hanno scoperto 281 'operatori di interesseo' che erano al lavoro, ma senza aver fatto il vaccino. I Nas, d'intesa con il ministero della salute, stanno conducendo una ...

