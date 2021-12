Sci alpino, startlist superG Beaver Creek: programma, orari, tv, pettorali degli azzurri (Di venerdì 3 dicembre 2021) Prosegue il lunghissimo fine settimana di Beaver Creek (Colorado, Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022. Dopo l’esordio di ieri, gli “Uomini Jet” torneranno in azione oggi, con il superG numero 2 della trasferta nordamericana, che inizierà a darci maggiore conferme sui valori in pista visti ieri. Sulla celebre Birds of Prey si apriranno i cancelletti di partenza alle ore 18.45 per una prova che si annuncia davvero imprevedibile ed equilibrata. Dominik Paris va a caccia della riscossa dopo la prematura uscita di ieri, con Marco Odermatt che cercherà il bis immediato dopo una vera e propria lezione messa in mostra nel primo appuntamento. Ricordiamo che il weekend del Colorado continuerà domani e domenica con due discese, per un poker di gare davvero indicativo per questo primo ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) Prosegue il lunghissimo fine settimana di(Colorado, Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2021-2022. Dopo l’esordio di ieri, gli “Uomini Jet” torneranno in azione oggi, con ilnumero 2 della trasferta nordamericana, che inizierà a darci maggiore conferme sui valori in pista visti ieri. Sulla celebre Birds of Prey si apriranno i cancelletti di partenza alle ore 18.45 per una prova che si annuncia davvero imprevedibile ed equilibrata. Dominik Paris va a caccia della riscossa dopo la prematura uscita di ieri, con Marco Odermatt che cercherà il bis immediato dopo una vera e propria lezione messa in mostra nel primo appuntamento. Ricordiamo che il weekend del Colorado continuerà domani e domenica con due discese, per un poker di gare davvero indicativo per questo primo ...

