Pio e Amedeo, già si sa: questa sì che è una notizia grandiosa (Di venerdì 3 dicembre 2021) Pio e Amedeo, "work in progress". È Tv Blog ad anticipare la notizia che farà felice una marea di telespettatori e fan del duo comico pugliese. Duo che ha debuttato sul piccolo schermo su Telefoggia e ha iniziato a conquistare successo e pubblico grazie a Le Iene, nel ruolo di inviati. Ma il programma con cui Pio d'Antoni e Amedeo Grieco hanno fatto boom è stato sicuramente Emigratis. Come non ricordare il programma che li ha visti in giro per il mondo a "importunare" i personaggi famosi. Da Chiara Ferragni a Gianluca Vacchi passando per Belen Rodriguez e Fabio Cannavaro. Con Emigratis i due hanno raggiunto una popolarità immensa, ma "ci siamo vergognati – hanno spiegato al Corriere della Sera – Interpretavamo dei personaggi, mettevamo una maschera e facevamo cose che mai faremmo nella vita vera".

