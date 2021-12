Microsoft Office presenta un nuovo video editor (Di venerdì 3 dicembre 2021) In arrivo un video editor per Microsoft Office. A breve potrete registrare, editare e condividere video con Office per Android. Ebbene sì, Microsoft presto aggiungerà un video editor alla sua applicazione per cellulare Office, che permetterà di creare ben più che semplici documenti, usando il software di Office. Secondo un nuovo post di Microsoft 365 RoadMap, è in arrivo un video editor per l’applicazione Office disponibile per gli utenti di Android dall’inizio di questo mese. Il nuovo editor di Microsoft permetterà agli utenti di creare delle brevi ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 3 dicembre 2021) In arrivo unper. A breve potrete registrare, editare e condividereconper Android. Ebbene sì,presto aggiungerà unalla sua applicazione per cellulare, che permetterà di creare ben più che semplici documenti, usando il software di. Secondo unpost di365 RoadMap, è in arrivo unper l’applicazionedisponibile per gli utenti di Android dall’inizio di questo mese. Ildipermetterà agli utenti di creare delle brevi ...

Advertising

Albus961 : RT @HDblog: Office si aggiorna: la UI in stile Windows 11 arriva per tutti - gigibeltrame : Office si aggiorna: la UI in stile Windows 11 arriva per tutti #digilosofia - puntotweet : Microsoft Office: nuova interfaccia su Windows 11 - HDblog : Office si aggiorna: la UI in stile Windows 11 arriva per tutti - telefoninonet : Microsoft Office: la nuova UI è ora DISPONIBILE -