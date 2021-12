Manovra: non c'è intesa Cdm, salta contributo solidarietà (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non sarà introdotto il contributo di solidarietà per i redditi più alti, per far fronte al rincaro delle bollette. Lo si apprende al termine del Consiglio dei ministri. La misura è stata cassata vista ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non sarà introdotto ildiper i redditi più alti, per far fronte al rincaro delle bollette. Lo si apprende al termine del Consiglio dei ministri. La misura è stata cassata vista ...

