LIVE F1, GP Arabia Saudita 2021 in DIRETTA: tutto pronto per la FP1, 60 minuti per conoscere la pista di Jeddah (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.48 Si parte con la prima sessione di prove libere, mentre la seconda si disputerà alle ore 18.00 italiane. La luce dei riflettori sarà lo scenario ideale per questo attesissimo fine settimana 13.45 Buongiorno e benvenuti a Jeddah! Tra 45 minuti prenderà ufficialmente il via del weekend del Gran Premio dell’Arabia Saudita, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di F1 Come seguire la prima giornata di prove libere in tv – La presentazione della giornata di prove libere – La presentazione del weekend Buona sera a tutti e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP d’Arabia Saudita, penultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sulla ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.48 Si parte con la prima sessione di prove libere, mentre la seconda si disputerà alle ore 18.00 italiane. La luce dei riflettori sarà lo scenario ideale per questo attesissimo fine settimana 13.45 Buongiorno e benvenuti a! Tra 45prenderà ufficialmente il via del weekend del Gran Premio dell’, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di F1 Come seguire la prima giornata di prove libere in tv – La presentazione della giornata di prove libere – La presentazione del weekend Buona sera a tutti e bentrovati alladelle prove libere del GP d’, penultimo round del Mondialedi F1. Sulla ...

Advertising

OA_Sport : LIVE #F1, #SaudiArabianGP 2021 in DIRETTA: tutto pronto per la FP1, 60 minuti per conoscere la pista di Jeddah… - infoitsport : LIVE - F1, GP Arabia Saudita 2021: le prove libere 1 (DIRETTA) - CircusFuno : DIRETTA | Gp Arabia Saudita F1 2021: prove libere, qualifiche e gara [ Live Timing, Foto, Video ] - infoitsport : LIVE F1, GP Arabia Saudita 2021 in DIRETTA: prove libere subito roventi per Hamilton e Verstappen - infoitsport : Diretta Formula 1/ Prove libere live e streaming video: cronaca (Gp Arabia Saudita) -