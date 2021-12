LIVE F1 | GP Arabia Saudita 2021 in DIRETTA | Hamilton e Bottas salgono al comando | ma Verstappen con le hard è in scia

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.25 Leclerc fa segnare un 1:44.040, anche nel suo caso tempo altissimo 15.24chiude un giro in 1:39.405,in 2:13.226, siamo ancora ai giri di lancio 15.23 Forza anche il suo compagno di scuderia Ocon, ma il francese non va oltre la 15a posizione a 1.691. Perez, quindi, scivola in 17. 15.22 Spinge Alonso con i suoi migliori parziali nel T1 e T2 e chiude in 1:31.811, nono a 1.056 da. 15.21 A quanto pare il messicano starebbe lavorando su carichi di benzina elevati, altrimenti il distacco di 1.5 dal compagno di scuderia sarebbe davvero allarmante… 15.20 Torna in pistaa sua volta pronto per i primi giri in modalità passo gara. Ricciardo fa segnare i suoi migliori settori e chiude ottavo a 822 millesimi. ...