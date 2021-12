Iss, Brusaferro: «La fascia d’età più colpita è quella tra i 20 e 30 anni. Aumentano i casi tra i bambini» – Il video (Di venerdì 3 dicembre 2021) «Anche l’Italia ha un curva dei contagi di Coronavirus in crescita, sia pure in maniera più contenuta rispetto ad altri Paesi dell’Unione Europea. L’incremento dei casi è soprattutto concentrato nel Nord Est del Paese, mentre le fasce di età più colpite sono quelle sotto i 20 anni e tra i 20 e 30 anni». Così il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, illustrando i dati dell’ultima settimana relativi alla situazione epidemiologica in Italia. «Osserviamo inoltre una continua crescita dei casi sintomatici e delle ospedalizzazioni: di settimana in settimana cresce dell’1% e questa settimana siamo passati al 9%, mentre le terapie intensive crescono anche loro dell’1% di settimana in settimana». Il professor Brusaferro ha confermato che il 99% dei nuovi ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 dicembre 2021) «Anche l’Italia ha un curva dei contagi di Coronavirus in crescita, sia pure in maniera più contenuta rispetto ad altri Paesi dell’Unione Europea. L’incremento deiè soprattutto concentrato nel Nord Est del Paese, mentre le fasce di età più colpite sono quelle sotto i 20e tra i 20 e 30». Così il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio, illustrando i dati dell’ultima settimana relativi alla situazione epidemiologica in Italia. «Osserviamo inoltre una continua crescita deisintomatici e delle ospedalizzazioni: di settimana in settimana cresce dell’1% e questa settimana siamo passati al 9%, mentre le terapie intensive crescono anche loro dell’1% di settimana in settimana». Il professorha confermato che il 99% dei nuovi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DIRETTA I Brusaferro (ISS): 'Aumento maggiore dei casi Covid sotto i 20 anni e tra 30 e 50. Per la sesta settimana… - istsupsan : ??Diretta della conferenza stampa sull’analisi dati Monitoraggio Regionale #Covid19 con il Presidente #ISS Silvio Br… - istsupsan : ???S. Brusaferro - #ISS: 'per i casi notificati il paragone con l'anno scorso dimostra un trend molto contenuto, con… - AgenziaVISTA : Vaccini, Brusaferro (Iss): '3,5 milioni di italiani non hanno fatto nemmeno la prima dose' #vaccinoCovid - COVIDbot_ITA : RT @istsupsan: ??Diretta della conferenza stampa sull’analisi dati Monitoraggio Regionale #Covid19 con il Presidente #ISS Silvio Brusaferro… -