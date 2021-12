Inter: Inzaghi, 'riavvicinati a vetta ma altre non mollano' (Di venerdì 3 dicembre 2021) "Il titolo d'inverno conta fino ad un certo punto, anche col distacco io ero tranquillo perché vedevo giocare bene la squadra e allenarsi nel modo giusto. La classifica si è accorciata, ci siamo ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 3 dicembre 2021) "Il titolo d'inverno conta fino ad un certo punto, anche col distacco io ero tranquillo perché vedevo giocare bene la squadra e allenarsi nel modo giusto. La classifica si è accorciata, ci siamo ...

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONI Ecco gli 1??1?? scelti da Simone Inzaghi per #InterSpezia?? Powered by @EASPORTSFIFA - Inter : Vigilia di #RomaInter: le parole di Simone Inzaghi in diretta dal Centro Sportivo Suning - Inter : ??? | MISTER Le parole del tecnico nerazzurro dopo il successo casalingo contro lo Spezia ?? - zazoomblog : Inter: Inzaghi riavvicinati a vetta ma altre non mollano - #Inter: #Inzaghi #riavvicinati #vetta - FcInterNewsit : La buona notizia per #Inzaghi è che #Bastoni è sfebbrato e sta meglio ?????? -