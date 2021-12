Il coming out di Irma Testa: “Esporsi è diventato fondamentale” (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’azzurra ha vinto la medaglia di bronzo a Tokyo 2020 Irma Testa pugile, medaglia di bronzo a Tokyo 2020, prima donna a vincere una medaglia in questa disciplina ha deciso di fare coming out. Tramite le pagine di “Vanity Fair”: “Le persone che mi stanno vicino lo sanno da anni, ma credo sia giusto, ora, dirlo a tutti. Parlare di orientamento sessuale nel mondo dello sport ha un valore speciale, perché ai campioni si chiede di essere perfetti. E per molti l’omosessualità è ancora un’imperfezione. Per timore di intaccare la propria immagine tanti sportivi tacciono e si nascondono. Anche per me è stato così fino a pochi mesi fa. Ma quella medaglia di Tokyo è diventata il mio scudo: ora che la Irma atleta è al sicuro, la Irma donna può essere sincera. E lo faccio in un momento in cui ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’azzurra ha vinto la medaglia di bronzo a Tokyo 2020pugile, medaglia di bronzo a Tokyo 2020, prima donna a vincere una medaglia in questa disciplina ha deciso di fareout. Tramite le pagine di “Vanity Fair”: “Le persone che mi stanno vicino lo sanno da anni, ma credo sia giusto, ora, dirlo a tutti. Parlare di orientamento sessuale nel mondo dello sport ha un valore speciale, perché ai campioni si chiede di essere perfetti. E per molti l’omosessualità è ancora un’imperfezione. Per timore di intaccare la propria immagine tanti sportivi tacciono e si nascondono. Anche per me è stato così fino a pochi mesi fa. Ma quella medaglia di Tokyo è diventata il mio scudo: ora che laatleta è al sicuro, ladonna può essere sincera. E lo faccio in un momento in cui ...

