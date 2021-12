GF Vip: Jo Squillo smaschera Alex e Soleil (Di venerdì 3 dicembre 2021) Jo Squillo, ex concorrente del Grande Fratello Vip, dopo settimane dalla squalifica è tornata a parlare del programma. Nel corso dell’ intervista Superguidatv ha affermato che il triangolo amoroso: Belli, Sorge e Duran sia una messa in scena e ha spiegato le ragioni. La nota conduttrice televisiva Jo Squillo, ha partecipato quest’anno al Grande Fratello Vip 6, è sempre stata un’icona molto importante per la televisione italiana. A oggi Leggi su solodonna (Di venerdì 3 dicembre 2021) Jo, ex concorrente del Grande Fratello Vip, dopo settimane dalla squalifica è tornata a parlare del programma. Nel corso dell’ intervista Superguidatv ha affermato che il triangolo amoroso: Belli, Sorge e Duran sia una messa in scena e ha spiegato le ragioni. La nota conduttrice televisiva Jo, ha partecipato quest’anno al Grande Fratello Vip 6, è sempre stata un’icona molto importante per la televisione italiana. A oggi

Advertising

nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Jo Squillo commenta il bacio tra i due gieffini: ''Alex non è più credibile'' #Pomeriggio5 - allesword : RT @SuperGuidaTV: Abbiamo intervistato JO SQUILLO, ex concorrente del #GFVip2021. Abbiamo parlato della sua esperienza nella casa, del rapp… - SuperGuidaTV : Abbiamo intervistato JO SQUILLO, ex concorrente del #GFVip2021. Abbiamo parlato della sua esperienza nella casa, de… - Lukinoo1518 : RT @pomeriggio5: Jo Squillo commenta il bacio tra i due gieffini: ''Alex non è più credibile'' #Pomeriggio5 - _Sport_Calcio_ : RT @pomeriggio5: Jo Squillo commenta il bacio tra i due gieffini: ''Alex non è più credibile'' #Pomeriggio5 -