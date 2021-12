FuoriAlexBelli dal Grande Fratello Vip 2021 dopo la lite e la pace con Soleil Sorge

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 3 dicembre 2021) La nuova puntata delVipè ormai alle porte e con essa anche l’ennesimo teatrino al grido di. L’attore di Centovetrine ormai è sulla bocca di tutto e non per via della sua presunta liason conquanto per il suo modo di recitare un copione che sembra già scritto e che è molto simile a quello portato in scena all’Isola dei Famosi. La differenza qui sta nel fatto che dall’altra parte questa volta c’èe anche lei a furbizia non si fa battere da nessuno, non certo dall’attore e fotografo. Ma cosa è successo di preciso? L’idillio tra i due è finito, almeno per un attimo, visto cheha accusato Alex Belli di essere falso e di recitare sia dentro che ...