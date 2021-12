Fermato ragazzo al parco Ardito Desio in possesso di sostanza stupefacente (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nel pomeriggio di ieri presso il parco Ardito Desio durante un servizio di controllo programmato volto al contrasto del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, il personale del Nucleo Polizia Giudiziaria e del Nucleo Cinofilo della Polizia Locale di Udine ha contestato il possesso di sostanza stupefacente per uso personale ad un diciottenne udinese. I successivi controlli in loco permettevano di sequestrare ad ignoti una modica quantità di hashish già confezionata evidentemente ai fini dello spaccio. Leggi su udine20 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nel pomeriggio di ieri presso ildurante un servizio di controllo programmato volto al contrasto del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, il personale del Nucleo Polizia Giudiziaria e del Nucleo Cinofilo della Polizia Locale di Udine ha contestato ildiper uso personale ad un diciottenne udinese. I successivi controlli in loco permettevano di sequestrare ad ignoti una modica quantità di hashish già confezionata evidentemente ai fini dello spaccio.

