F1 | Verstappen vince il Mondiale in Arabia Saudita se… | tutte le combinazioni

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Penultimo appuntamento con ildi Formula 1, si entra nel vivo perché adesso ci si gioca tutto. Maxguida la classifica piloti con otto punti di margine su Lewis Hamilton e il pilota della Red Bull ha la possibilità dire il titolo, anche se le sue speranze non dipendono soltanto dalle proprie forze, ma uniscono i 25 punti in saccoccia per l’olandese e una gara disastrosa o quasi del britannico sette volte campione. Andiamo a scoprire allora leche consentirebbero al classe 1997 di chiudere ogni discorso in, sul nuovo circuito di Gedda che fa il suo esordio nel Circus, senza che la contesa si debba trascinare all’ultima gara di Abu Dhabi che appare assolutamente favorevole al rivale della Mercedes. E prima di scendere nel dettaglio ...

Advertising

sportface2016 : #F1, #Verstappen campione del mondo già dopo il #SaudiArabianGP se... Tutte le combinazioni - Psi0_ : Purtroppo il mondiale lo vince l’auto più veloce, complimenti a Max Verstappen e la sua RedBull - QuotidianoMotor : F1 GP Arabia Saudita 2021: Verstappen vince il mondiale se… - motoblog : F1 GP Arabia Saudita 2021: Verstappen vince il mondiale se… - Caterinadiiorgi : F1 GP Arabia Saudita 2021: Verstappen vince il mondiale se… -

Ultime Notizie dalla rete : Verstappen vince

ha comunque la possibilità di chiudere la partita se, con il giro più veloce , e Hamilton arriva sesto o più in giù. Per contro se l'olandese non finisce la corsa o non arriva in ...il mondiale se…arriva 1° con giro veloce ed Hamilton 6° o risultato peggiorearriva 1° ed Hamilton 7° o risultato peggiorearriva 2° con ...Penultimo appuntamento con il Mondiale di Formula 1, si entra nel vivo perché adesso ci si gioca tutto. Max Verstappen guida la classifica piloti con otto punti di margine su Lewis Hamilton e il pilot ...Lewis Hamilton è il più veloce nelle FP1 del GP dell’Arabia Saudita di Formula 1. Il suo rivale per il titolo iridato Max Verstappen chiude 2° davanti all’altra Mercedes di Bottas. Sainz 6° vince nuov ...