F.1, GP Arabia Saudita - Libere 1: Hamilton davanti a Verstappen (Di venerdì 3 dicembre 2021) 56 millesimi di secondo: questo è il distacco tra Lewis Hamilton e Max Verstappen nelle prime prove Libere del Gran Premio d'Arabia Saudita. Il sette volte campione del mondo della Mercedes è riuscito a imporre immediatamente il proprio ritmo, precedendo di un soffio Max Verstappen. Terzo tempo per Valtteri Bottas, staccato però di due decimi. Ancora una volta, Pierre Gasly ha portato alto il nome della Scuderia AlphaTauri, grazie al quarto tempo con quattro decimi di ritardo da chi si sta giocando il campionato. Top 10. Tra i piloti che sono riusciti a interpretare al meglio il nuovissimo circuito di Jeddah c'è anche Antonio Giovinazzi, arrivato in Arabia Saudita dopo aver preso parte ai test collettivi di Formula E, dove correrà nel 2022. Il pilota ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 3 dicembre 2021) 56 millesimi di secondo: questo è il distacco tra Lewise Maxnelle prime provedel Gran Premio d'. Il sette volte campione del mondo della Mercedes è riuscito a imporre immediatamente il proprio ritmo, precedendo di un soffio Max. Terzo tempo per Valtteri Bottas, staccato però di due decimi. Ancora una volta, Pierre Gasly ha portato alto il nome della Scuderia AlphaTauri, grazie al quarto tempo con quattro decimi di ritardo da chi si sta giocando il campionato. Top 10. Tra i piloti che sono riusciti a interpretare al meglio il nuovissimo circuito di Jeddah c'è anche Antonio Giovinazzi, arrivato indopo aver preso parte ai test collettivi di Formula E, dove correrà nel 2022. Il pilota ...

Advertising

elio_vito : Trovate la differenza, domenica si corre il Gran Premio dell'Arabia Saudita e Hamilton dichiara che non è a suo agi… - amnestyitalia : Arabia Saudita: il Gran premio di Formula 1 non distolga l’attenzione dalla tragica situazione dei diritti umani - SkySportF1 : ? A MURO LECLERC ?? Finiscono così le FP2 IL RESOCONTO ?? - Sil__Cri : RT @michelelanzo: Stabilità regionale, lotta all'islamismo radicale, promozione dell'attrattività della Francia: queste tre priorità, le po… - Massimo131261 : RT @Marco_dreams: Voi pensate quello che volete ma Hamilton è un campione anche fuori dalle piste: “In Arabia Saudita, come già fatto in Qa… -