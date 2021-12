Ex on the beach Italia: il commento di Ignazio Moser e Sasha Donatelli (Di venerdì 3 dicembre 2021) In alcune storie pubblicate su Instagram, Ignazio Moser commenta con Sasha Donatelli il finale di stagione di Ex on the beach Italia Tra tante novità di questo 2021, la riconferma di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez alla conduzione di Ex on the beach Italia che premia la professionalità e le capacità comunicative della coppia. È stato un anno abbastanza importante a livello lavorativo per i due che stanno raccogliendo i frutti di tanta dedizione, fatica e lavoro di tutti questi anni. La conduzione di Ex on the beach Italia li ha visti nuovamente mettersi in gioco. Tra giochi e confronti con i partecipanti, i due hanno saputo raccontare al meglio questa nuova edizione. Il reality, del ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) In alcune storie pubblicate su Instagram,commenta conil finale di stagione di Ex on theTra tante novità di questo 2021, la riconferma die Cecilia Rodriguez alla conduzione di Ex on theche premia la professionalità e le capacità comunicative della coppia. È stato un anno abbastanza importante a livello lavorativo per i due che stanno raccogliendo i frutti di tanta dedizione, fatica e lavoro di tutti questi anni. La conduzione di Ex on theli ha visti nuovamente mettersi in gioco. Tra giochi e confronti con i partecipanti, i due hanno saputo raccontare al meglio questa nuova edizione. Il reality, del ...

Advertising

foufounejuteuse : il date lui - 361_magazine : In attesa del finale di stagione, Moser e Donatelli commentano #exonthebeachitalia #ignaziomoser - undisciplined87 : RT @undisciplined87: ????I sucked @italiano20s big cock at the beach in front of people?? ????Ho succhiato il Cazzone di @italiano20s in spiaggi… - Bjralover : RT @santamaria_real: Big cocks #outdoors at #TorreGuaceto beach, #Apulia! ?? Watch the whole video only if you are subscribed to https://t.c… - sjgiardini : RT @PhotoStromboli: La spiaggia di Scari a #Stromboli. --------------------------------------- The beach of Scari in #Stromboli. https://t.… -