Divine Bodies – La scultura di Luna Berlusconi, Plus Arte Puls (Di venerdì 3 dicembre 2021) Le sculture di Luna Berlusconi Divide Bodies. L’esplosione della dimensione femminile senza tabù” nella Galleria Plus Arte Puls di Roma ROMA – Il 3 dicembre 2021, dopo le mostre a Milano, Luna Berlusconi presenterà per la prima volta la sua nuova avventura in cui fronteggia la materia più solida delle arti classiche, la scultura. Il rilievo delle forme e la tridimensionalità, lo spessore e la corporeità della materia rispondono meglio all’esigenza di rendere plastico un canone estetico femminile diverso, improntato sulla questione del sovrappeso e sull’esuberanza delle forme. Il percorso espositivo pone l’accento sulla sinuosità, sulla dimensione curvilinea del corpo femminile, non a caso le sculture di Luna sono ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 3 dicembre 2021) Le sculture diDivide. L’esplosione della dimensione femminile senza tabù” nella Galleriadi Roma ROMA – Il 3 dicembre 2021, dopo le mostre a Milano,presenterà per la prima volta la sua nuova avventura in cui fronteggia la materia più solida delle arti classiche, la. Il rilievo delle forme e la tridimensionalità, lo spessore e la corporeità della materia rispondono meglio all’esigenza di rendere plastico un canone estetico femminile diverso, improntato sulla questione del sovrappeso e sull’esuberanza delle forme. Il percorso espositivo pone l’accento sulla sinuosità, sulla dimensione curvilinea del corpo femminile, non a caso le sculture disono ...

Lopinionista : Divine Bodies - La scultura di Luna Berlusconi, Plus Arte Puls - TParallelVision : 'Divine Bodies', Luna Berlusconi in mostra da Plus Arte Puls #theparallelvision - LavoroLazio_com : 'Divine Bodies', la nuova mostra di Luna Berlusconi. L'esplosione del corpo femminile senza tabù Il 3 dicembre 2021… - vocidicitta : Nuovo articolo: “Divine Bodies”, la nuova mostra di Luna Berlusconi sul corpo femminile -

Ultime Notizie dalla rete : Divine Bodies Divine Bodies, mostra di Luna Berlusconi - Roma mentelocale.it Divine Bodies – La scultura di Luna Berlusconi, Plus Arte Puls Le sculture di Luna Berlusconi Divide Bodies. L’esplosione della dimensione femminile senza tabù" nella Galleria Plus Arte Puls di Roma ...

Review: Pink Lemonade The Queer House's Pink Lemonade played at the recently refurbished Contact Theatre just after Trans Awareness Week ...

Le sculture di Luna Berlusconi Divide Bodies. L’esplosione della dimensione femminile senza tabù" nella Galleria Plus Arte Puls di Roma ...The Queer House's Pink Lemonade played at the recently refurbished Contact Theatre just after Trans Awareness Week ...