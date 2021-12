Con un pass per disabili falso lascia l'auto nell'area riservata alla Guardia di finanza. Subito smascherata (Di venerdì 3 dicembre 2021) CIVITANOVA - Parcheggia l'auto sugli spazi riservati alle macchine della Guardia di finanza , di fronte alla caserma. I finanzieri se ne accorgono e scattano i controlli. Aveva fotocopiato un pass per ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 3 dicembre 2021) CIVITANOVA - Parcheggia l'sugli spazi riservati alle macchine delladi, di frontecaserma. I finanzieri se ne accorgono e scattano i controlli. Aveva fotocopiato unper ...

Advertising

ladyonorato : Ve lo dico adesso: il #greenpass verrà reso permanente, a titolo “preventivo” e i non vaccinati perseguitati e segr… - repubblica : Biella, No Vax va a fare il vaccino con avambraccio in silicone per ottenere il Green Pass: l'infermiera non ci cas… - Agenzia_Ansa : Si è presentato all'hub vaccinale di Biella con un avambraccio in silicone, pensando di ingannare gli operatori san… - stragola : RT @lucabattanta: @myrtamerlino Conseguenza: chi viene controllato ogni 48 ore per avere il green pass con i tamponi abbiamo la certezza si… - pg74_it : Ci sono novità sui Green pass fasulli a politici, personaggi dello spettacolo, sportivi e imprenditori? Escono que… -