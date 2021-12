"Con la Variante Omicron non c'è scampo". Crisanti, i dati sconvolgenti sulla contagiosità | Video (Di venerdì 3 dicembre 2021) Con la Variante Omicron "per i non vaccinati non c'è scampo". A sostenerlo è il professor Andrea Crisanti. Ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita, sottolinea come i 2,6 milioni di ultra50enni non ancora immunizzati, stando ai dati della Fondazione Gimbe, e tra i 6 e i 7 milioni di non vaccinati in generale, siano numeri significativi, troppo alti per garantire all'Italia una situazione di sicurezza. "Queste persone rischiano ogni giorno, al virus basta una volta per infettarli. Fanno affidamento principalmente sulla loro fortuna. Io sono convinto di quanto detto dal ministro della Sanità tedesco (Jens Spahn, ndr): alla fine di uno o due anni ci saranno soltanto guariti, vaccinati o deceduti". "Addirittura?", chiede conferma uno sconcertato ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Con la"per i non vaccinati non c'è". A sostenerlo è il professor Andrea. Ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita, sottolinea come i 2,6 milioni di ultra50enni non ancora immunizzati, stando aidella Fondazione Gimbe, e tra i 6 e i 7 milioni di non vaccinati in generale, siano numeri significativi, troppo alti per garantire all'Italia una situazione di sicurezza. "Queste persone rischiano ogni giorno, al virus basta una volta per infettarli. Fanno affidamento principalmenteloro fortuna. Io sono convinto di quanto detto dal ministro della Sanità tedesco (Jens Spahn, ndr): alla fine di uno o due anni ci saranno soltanto guariti, vaccinati o deceduti". "Addirittura?", chiede conferma uno sconcertato ...

Advertising

borghi_claudio : Mannaggia... in Sudafrica dove sono appestati con la tremenda variante e pochissimi vaccinati si registravano ieri… - PiazzapulitaLA7 : 'I non vaccinati rischiano ogni giorno, fanno affidamento sulla fortuna' Andrea Crisanti - borghi_claudio : Ma non mi dite. Casualmente la terrificante #varianteomicron colpisce soprattutto i giovani. E secondo voi quanti s… - Marco86Stracci : RT @autocostruttore: Variante Omicron, pronto il vaccino italiano L’azienda biotech Takis in collaborazione con la Rottapharm Biotech preve… - CiccioIlBrillo : @beacastellari @JustForJustice3 @figliodeifiori @castoro_vp @kumbiaerumba @FuffaForte @CRINICO72 @neghittoso… -