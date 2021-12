Borsa: Milano chiude in calo ( - 0,26%), pesano Nexi e Tim (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ha chiuso in lieve calo Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib poco sotto la parità ( - 0,26% a 25.938 punti), al di sotto del livello di lunedì scorso 29 novembre. Ridotti a 2,3 miliardi di euro di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ha chiuso in lievePiazza Affari, con l'indice Ftse Mib poco sotto la parità ( - 0,26% a 25.938 punti), al di sotto del livello di lunedì scorso 29 novembre. Ridotti a 2,3 miliardi di euro di ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano chiude in calo (-0,26%), pesano Nexi e Tim: Bene Unicredit e Generali, rialzo greggio salva Eni, sale… - infoiteconomia : Datrix, Milano d'Aragona: in Borsa per rispondere a domanda crescente dell'Era dei Dati - infoiteconomia : Borsa Milano azzera rialzo in vista apertura Usa, bene Amplifon, giù Juventus Da Reuters - infoiteconomia : Borsa: Europa chiude sottotono delusa da dato lavoro Usa, Milano -0,26% - Il Sole 24 ORE - 24ORERadiocor : Borsa: Europa chiude sottotono delusa da dato lavoro Usa, Milano -0,26% - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… -