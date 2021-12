Aspettativa docenti | non può essere superiore a un anno o a 30 mesi per periodi spezzettati

Advertising

65Ulmo : @Anna2Ary Tanto mica li sostituiscono davvero i docenti in aspettativa e le spese le pagano i ragazzi (oltre al dan… -

Ultime Notizie dalla rete : Aspettativa docenti

Orizzonte Scuola

Abbiamo dunque chiesto a duesupporter di Fuoriclasse in movimento , Sara Risi e Daniela ... La sfida per tutti gli insegnanti è proprio quella di riuscire a mantenere alta l'del ...... ledono l'legittima dei diplomati magistrali all'inserimento in GAE e alla conseguente ... accogliendo il ricorso ANIEF contro l'esclusione degli ITP dal concorsoex DDG 106/2016 che ...La messa alle 16 a Corato. Il sindaco De Benedittis (docente in aspettativa nella stessa scuola): "Di fronte a queste tragedie dopo il doveroso silenzio ...“L’azione dell’Anief è viva e l’operato del sindacato è sempre combattivo: sono argomenti importanti che vanno affrontati per risolvere i ...