Aprilia, finisce fuori strada e si schianta contro un muro: gravissimo un 28enne (Di venerdì 3 dicembre 2021) gravissimo incidente avvenuto intorno alla mezzanotte di oggi ad Aprilia, precisamente al bivio tra Via delle Valli e Via del Poggio. Un ragazzo di 28 anni è finito fuori strada ed è rimasto incastrato nel suo veicolo, finendo in codice rosso. La macchina, a causa dell’incidente, ha lasciato olio sulla careggiata richiedendo l’intervento anche dei servizi di pulizia della strada. Al momento non si hanno ulteriori informazioni sul giovane, se non che aveva delle lesioni molto gravi. Aprilia, sbanda a un bivio e si schianta contro il muro: il fatto Un brutto bivio quello che unisce Via delle Valli con Via del Poggio. Per restare sulla prima, infatti, bisogna seguire una curva, altrimenti, se si va dritti, si finisce in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 dicembre 2021)incidente avvenuto intorno alla mezzanotte di oggi ad, precisamente al bivio tra Via delle Valli e Via del Poggio. Un ragazzo di 28 anni è finitoed è rimasto incastrato nel suo veicolo, finendo in codice rosso. La macchina, a causa dell’incidente, ha lasciato olio sulla careggiata richiedendo l’intervento anche dei servizi di pulizia della. Al momento non si hanno ulteriori informazioni sul giovane, se non che aveva delle lesioni molto gravi., sbanda a un bivio e siil: il fatto Un brutto bivio quello che unisce Via delle Valli con Via del Poggio. Per restare sulla prima, infatti, bisogna seguire una curva, altrimenti, se si va dritti, siin ...

Advertising

CorriereCitta : Aprilia, finisce fuori strada e si schianta contro un muro: gravissimo un 28enne - News_24it : APRILIA – Poco dopo la mezzanotte, preso via delle Valli, ad Aprilia, un giovane di 28 anni è finito fuori strada c… - Aprilia_News : Accusa un malore mentre va in bicicletta, 86enne finisce all'#ospedale - News_24it : APRILIA – Anche questa mattina, come troppo spesso accade negli ultimi giorni, la pioggia e il maltempo hanno causa… - Aprilia_News : Aprilia: Incidente tra 2 auto sulla PONTINA, una finisce sul new jersey -

Ultime Notizie dalla rete : Aprilia finisce Imbocca contromano lo svincolo per la Pontina, era ubriaco: un medico finisce nei guai Stava imboccando la Pontina contromano quando sulla sua strada ha trovato una pattuglia della Polizia stradale di Aprilia che lo hanno bloccato evitando gravi conseguenze. A finire nei guai, un 47enne romano, di professione medico, che era al volante ubriaco. I fatti sono avvenuti venerdì sera, quando l'auto ...

Moto: Eicma, si accende lo spettacolo dell'Arena Motolive Ma l'offerta per gli amanti del racing e dello spettacolo non finisce qui. L'arena MotoLive accoglierà infatti, sabato e domenica, anche Aprilia Live, un evento promosso dal costruttore italiano che ...

Incidente nella notte, finisce fuori strada con l'auto: grave un 28enne news-24.it Aprilia, finisce fuori strada e si schianta contro un muro: gravissimo un 28enne Gravissimo incidente avvenuto intorno alla mezzanotte di oggi ad Aprilia, precisamente al bivio tra Via delle Valli e Via del Poggio. Un ragazzo di 28 anni è finito fuori strada ed è rimasto incastrat ...

Incidente nella notte in via delle Valli ad Aprilia, giovane si schianta con l’auto: è gravissimo Grave incidente questa notte ad Aprilia, in via delle Valli. Un ragazzo di 28 anni si è schiantato con la sua auto intorno mezzanotte e mezza, finendo fuori strada e rimanendo gravemente ferito. Porta ...

Stava imboccando la Pontina contromano quando sulla sua strada ha trovato una pattuglia della Polizia stradale diche lo hanno bloccato evitando gravi conseguenze. A finire nei guai, un 47enne romano, di professione medico, che era al volante ubriaco. I fatti sono avvenuti venerdì sera, quando l'auto ...Ma l'offerta per gli amanti del racing e dello spettacolo nonqui. L'arena MotoLive accoglierà infatti, sabato e domenica, ancheLive, un evento promosso dal costruttore italiano che ...Gravissimo incidente avvenuto intorno alla mezzanotte di oggi ad Aprilia, precisamente al bivio tra Via delle Valli e Via del Poggio. Un ragazzo di 28 anni è finito fuori strada ed è rimasto incastrat ...Grave incidente questa notte ad Aprilia, in via delle Valli. Un ragazzo di 28 anni si è schiantato con la sua auto intorno mezzanotte e mezza, finendo fuori strada e rimanendo gravemente ferito. Porta ...