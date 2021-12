WindTre | l’iniziativa ‘Neoconnessi’ si rinnova

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 2 dicembre 2021) ROMA –, il progetto di digital e media education di, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, nato dalla volontà di educare ad un uso consapevole e responsabile della Rete e della tecnologia, si arricchisce di nuovi contenuti studiati e creati con la collaborazione di esperti in ambito psicologico, pedagogico, tecnologico e didattico. Quest’anno, il kit didattico gratuito destinato a 14.000 classi di IV e V primaria di 7.000 scuole di tutt’Italia conterrà anche una favola moderna, realizzata in collaborazione con la Polizia di Stato. La lettura condivisa e dialogata della favola, in classe e in famiglia, offrirà spunti di riflessione sui temi chiave di NeoConnessi: responsabilità e identità digitale, cyberbullismo e sicurezza in rete. Un’altra novità è‘NeoConnessi Silver’, dedicata ai nonni, per favorire ...