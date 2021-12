Valerio Scanu ricorda suo padre: “Per me è ancora tutto assurdo” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Valerio Scanu ricorda suo padre, e lo fa con tutta la dignità di un figlio ferito ma orgoglioso. Era il 23 dicembre 2020, quasi un anno fa, quando gli organi di stampa riportavano la notizia che nessuno avrebbe voluto leggere: Tonino Scanu, 64 anni, era morto per le complicazioni dell’infezione da Covid-19. Un periodo storico, il dicembre 2020, in cui i vaccini non esistevano ancora e per questo la pandemia si manifestava più feroce che mai. Al suo papà, Valerio aveva scritto una lettera straziante nella quale descriva l’uomo come il suo supereroe, vinto dalla sensazione di dover prendere in mano le redini di tante cose. “Queste cose le ha sempre fatte babbo, io ora non posso”, scriveva Valerio Scanu nella sua lettera. Un dramma, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021)suo, e lo fa con tutta la dignità di un figlio ferito ma orgoglioso. Era il 23 dicembre 2020, quasi un anno fa, quando gli organi di stampa riportavano la notizia che nessuno avrebbe voluto leggere: Tonino, 64 anni, era morto per le complicazioni dell’infezione da Covid-19. Un periodo storico, il dicembre 2020, in cui i vaccini non esistevanoe per questo la pandemia si manifestava più feroce che mai. Al suo papà,aveva scritto una lettera straziante nella quale descriva l’uomo come il suo supereroe, vinto dalla sensazione di dover prendere in mano le redini di tante cose. “Queste cose le ha sempre fatte babbo, io ora non posso”, scrivevanella sua lettera. Un dramma, ...

altrogiornorai1 : “Mio padre non se ne doveva andare perchè me lo doveva” @Valerio_Scanu e il dolore per la perdita dell’amato papà T… - altrogiornorai1 : .@Valerio_Scanu ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay )… - Valerio_Scanu : Vedere #TheVoiceSenior e capire che c’è ancora speranza nella musica perché esiste ancora chi canta bene veramente - isolafelice21 : RT @altrogiornorai1: “Mio padre non se ne doveva andare perchè me lo doveva” @Valerio_Scanu e il dolore per la perdita dell’amato papà Toni… - paola897944491 : @altrogiornorai1 @Valerio_Scanu @memo_remigi_ Grazie per l'emozionante ospitata e per la grandissima interpretazion… -