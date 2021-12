Vaccino, in primavera al via la quarta dose aggiornata Ipotesi Super Green Pass fino a settembre 2022. Inside (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il cosiddetto booster, ovvero la terza dose di Vaccino anti-Covid, ha registrato un forte incremento nelle prenotazioni da quando il governo ha aperto anche per la fascia sopra i 18 anni. L'obiettivo è quello di raggiungere la più ampia copertura entro la fine di dicembre. Ma, nel frattempo, la nuova variante Omicron continua a preoccupare gli esperti, tanto che... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il cosiddetto booster, ovvero la terzadianti-Covid, ha registrato un forte incremento nelle prenotazioni da quando il governo ha aperto anche per la fascia sopra i 18 anni. L'obiettivo è quello di raggiungere la più ampia copertura entro la fine di dicembre. Ma, nel frattempo, la nuova variante Omicron continua a preoccupare gli esperti, tanto che... Segui su affaritaliani.it

Advertising

angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Vaccino, quarta dose per tutti in primavera. Il governo non lo dice, ma... - Affaritaliani : Vaccino, quarta dose per tutti in primavera. Il governo non lo dice, ma... - OfficialGattara : @dordule Deve essere una di quelli col medico di base che fa 'contare gli anticorpi, per il vaccino vediamo a primavera'. - mariacarla1963 : RT @gr_grim: Mi aspetto una qualche forma di #greenpass modello 'baby', se nin addirittura l'obbligo, al più tardi entro la primavera 2022.… - PuntoCriticoWeb : RT @gr_grim: Mi aspetto una qualche forma di #greenpass modello 'baby', se nin addirittura l'obbligo, al più tardi entro la primavera 2022.… -