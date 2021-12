(Di giovedì 2 dicembre 2021)sualle 21:25 nuovo appuntamento con Un, la fiction con Alessandro Gassmann e Clauda Pandolfi: ladella. Tornasualle 21:25 - e disponibile in contemporanea su- Un. Diretta da Alessandro D'Alatri, la fiction vede protagonisti Alessandro Gassmann, nei panni di Dante Balestra,di filosofia anticonformista e affascinante, tornato a Roma dopo anni di assenza per occuparsi di suo figlio Simone, e Claudia Pandolfi, che interpreta Anita.dellaDante tiene una lezione su Michel Focault per far riflettere i ragazzi sul concetto di omologazione e sul ...

Advertising

GassmanGassmann : Un professore, le anticipazioni della quarta puntata: Simone bacia Manuel ?????? - sissiisissi2 : RT @GassmanGassmann: Un professore, le anticipazioni della quarta puntata: Simone bacia Manuel ?????? - cinemaniaco_fb : ?????????????? Un professore, quarta puntata stasera su Rai1 e RaiPlay: la trama - mina_parco : RT @GassmanGassmann: Un professore, le anticipazioni della quarta puntata: Simone bacia Manuel ?????? - Livia_DiGioia : RT @GassmanGassmann: Un professore, le anticipazioni della quarta puntata: Simone bacia Manuel ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : professore quarta

Un/ Anticipazioni e diretta 18 novembre: il tradimento di Manuel Un, trama episodi "Michel Foucault" e "Guy Debord" Nel primo episodio dellaÂpuntata di " Un" ...Comincia così lapuntata di Un, la serie di Rai1 con Alessandro Gassmann , Claudia Pandolfi e Francesca Cavallin , diretta da Alessandro D'Alatri , che ha per protagonista un ...Nicolas Maupas: età , altezza, fidanzata, instagram dell'attore di Simone della fiction Un professore Va in onda stasera, giovedì 2 dicembre 2021, in prima ...Damiano Gavino: età , altezza, film, biografia, instagram dell'attore di Un professore Andrà in onda oggi, giovedì 2 dicembre 2021, in prima serata su ...