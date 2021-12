"Un onore per me". Mentana, esplode il caso no-vax a La7: "Mai nessuno nei miei tg", i colleghi che dicono? (Di giovedì 2 dicembre 2021) Chissà cosa avranno pensato i suoi colleghi di rete quando hanno letto il post che Enrico Mentana ha pubblicato su Instagram. Un lungo messaggio in cui il direttore del Tg di La7 si è detto fiero di non aver mai dato spazio ai no-vax, a differenza da quanto fatto - restando soltanto nella casa dell'emittente di Urbano Cairo - dai vari Myrta Merlino, Corrado Formigli, Massimo Giletti e Giovanni Floris. Nei loro talk show si vedono spesso personaggi improponibili del calibro di Fabio Tuiach, Francesca Donati, Beatrice Silenzi: tutte persone che non fanno altro che disinformazione in un periodo storico in cui comunicare bene la serietà e la gravità della situazione legata al Covid è fondamentale. “Mi onoro di non aver mai ospitato nei tg che diritto nessun esponente dei no vax”, ha scritto Mentana, che poi ha aggiunto: “A chi mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Chissà cosa avranno pensato i suoidi rete quando hanno letto il post che Enricoha pubblicato su Instagram. Un lungo messaggio in cui il direttore del Tg di La7 si è detto fiero di non aver mai dato spazio ai no-vax, a differenza da quanto fatto - restando soltanto nella casa dell'emittente di Urbano Cairo - dai vari Myrta Merlino, Corrado Formigli, Massimo Giletti e Giovanni Floris. Nei loro talk show si vedono spesso personaggi improponibili del calibro di Fabio Tuiach, Francesca Donati, Beatrice Silenzi: tutte persone che non fanno altro che disinformazione in un periodo storico in cui comunicare bene la serietà e la gravità della situazione legata al Covid è fondamentale. “Mi onoro di non aver mai ospitato nei tg che diritto nessun esponente dei no vax”, ha scritto, che poi ha aggiunto: “A chi mi ...

