Un libro di Sandra Petrignani per capire se davvero gli uomini sono autoreticenti (Di giovedì 2 dicembre 2021) Eccellente l’idea di Sandra Petrignani (in un libro, edito da Laterza, che si intitola “Leggere gli uomini”) di guardare con gli occhi di scrittrice ciò che gli uomini, attraverso i loro romanzi, pensano, sentono, immaginano. E allora: davvero, al termine di una (femminile) lettura sistematica delle loro opere letterarie, “gli uomini non amano parlare di sé” o in realtà “ne parlano in continuazione, ma non con l’intenzione di farlo sul serio”? Scrive la Petrignani che leggendo le autobiografie degli scrittori si sente “un’immancabile reticenza”: davvero siamo così autoreticenti, elusivi, insinceri persino con noi stessi, e anche un po’ omertosi menzogneri quando parliamo di noi stessi fingendo sincerità e autenticità? ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 2 dicembre 2021) Eccellente l’idea di(in un, edito da Laterza, che si intitola “Leggere gli”) di guardare con gli occhi di scrittrice ciò che gli, attraverso i loro romanzi, pensano, sentono, immaginano. E allora:, al termine di una (femminile) lettura sistematica delle loro opere letterarie, “glinon amano parlare di sé” o in realtà “ne parlano in continuazione, ma non con l’intenzione di farlo sul serio”? Scrive lache leggendo le autobiografie degli scrittori si sente “un’immancabile reticenza”:siamo così, elusivi, insinceri persino con noi stessi, e anche un po’ omertosi menzogneri quando parliamo di noi stessi fingendo sincerità e autenticità? ...

Advertising

HuffPostItalia : Un libro di Sandra Petrignani per capire se davvero gli uomini sono autoreticenti - MarthyMar067 : @Sandra_9714 Io l'avro il 17 decembre ...non vedo l'ora di leggerlo .....confesso che non ho mai letto un libro… - silcastignani : @Sandra_9714 Grazie per la tua opinione. Ero molto curiosa di questo libro. Voglio acquistarlo e mi hai convinto!!! - Sandra_9714 : @donchi06 @M0NIETTA Ma certo, quelle malate vogliono i particolari femminili. Ma credo che non li racconterà mai. M… - Frances81737925 : @Sandra_9714 Questo libro è Can... Buongiorno ?? #CanYaman ?? -