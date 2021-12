Rai: viene cancellato lo storico programma, ecco cosa sta succedendo (Di giovedì 2 dicembre 2021) Vediamo meglio insieme quale è il programma che è stato cancellato dal palinsesto televisivo della Rai dopo tanti anni. Cerchiamo di capire meglio che cosa sta succedendo nel noto canale della Rai che ha comunicato la chiusura di un suo famoso programma, e soprattutto qual’è. La rete ha deciso di prendere questa decisione e ha renderlo noto come anticipazione è stato il sempre bene informato Tv Blog. LEGGI ANCHE —> Maurizio Zomboni: ecco oggi il postino di C’è Posta per te Il programma in oggetto è Quelli che il calcio, condotto da Mia Celan e Luca e Paolo, che giovedì 2 andrà in onda con la sua ultima puntata. Rai: Fine dello storico programma In un primo momento si era pensato ad un fermo momentaneo, con un ... Leggi su formatonews (Di giovedì 2 dicembre 2021) Vediamo meglio insieme quale è ilche è statodal palinsesto televisivo della Rai dopo tanti anni. Cerchiamo di capire meglio chestanel noto canale della Rai che ha comunicato la chiusura di un suo famoso, e soprattutto qual’è. La rete ha deciso di prendere questa decisione e ha renderlo noto come anticipazione è stato il sempre bene informato Tv Blog. LEGGI ANCHE —> Maurizio Zomboni:oggi il postino di C’è Posta per te Ilin oggetto è Quelli che il calcio, condotto da Mia Celan e Luca e Paolo, che giovedì 2 andrà in onda con la sua ultima puntata. Rai: Fine delloIn un primo momento si era pensato ad un fermo momentaneo, con un ...

Advertising

Antonella_Soldo : In un paese dove non si parla di #cannabis se non per fare allarmismo viene convocato un referendum. L'informazion… - IlContiAndrea : I Big di #Sanremo2022 potranno essere resi noti prima del 15/12. Viene data “facoltà al Direttore Artistico e a Rai… - ilriformista : Cosa fare quando viene data libertà di straparlare a chi la spara più grossa o quando Massimo Cacciari finalmente u… - monicaognitanto : RT @Antonella_Soldo: In un paese dove non si parla di #cannabis se non per fare allarmismo viene convocato un referendum. L'informazione p… - Andrearey91 : RT @IlContiAndrea: I Big di #Sanremo2022 potranno essere resi noti prima del 15/12. Viene data “facoltà al Direttore Artistico e a Rai di r… -