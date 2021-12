Peng Shuai, la WTA sospende tutti i tornei in Cina (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Women’s Tennis Association ha annunciato la sua decisione La vicenda di Peng Shuai non ha mai convinto troppo la WTA. La Women’s Tennis Association, è convinta che la tennista non sia libera di parlare e sia sotto ricatto e ha deciso di agire. Steve Simon, Ceo della WTA, ha fatto sapere come, con effetto immediato vengano sospesi tutti i tornei in Cina e a Hong Kong. Una decisione e una posizione forte che comporta la rinuncia di tanti soldi e 9 tornei tra cui le WTA Finals assegnate a Shenzhen per dieci anni. Leggi anche: Peng Shuai, si spegne il clamore mediatico ma dalla WTA sono diffidenti "With the full support of the WTA Board of Directors, I am announcing the immediate suspension of all WTA tournaments in China, including Hong Kong." — wta ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Women’s Tennis Association ha annunciato la sua decisione La vicenda dinon ha mai convinto troppo la WTA. La Women’s Tennis Association, è convinta che la tennista non sia libera di parlare e sia sotto ricatto e ha deciso di agire. Steve Simon, Ceo della WTA, ha fatto sapere come, con effetto immediato vengano sospesiine a Hong Kong. Una decisione e una posizione forte che comporta la rinuncia di tanti soldi e 9tra cui le WTA Finals assegnate a Shenzhen per dieci anni. Leggi anche:, si spegne il clamore mediatico ma dalla WTA sono diffidenti "With the full support of the WTA Board of Directors, I am announcing the immediate suspension of all WTA tournaments in China, including Hong Kong." — wta ...

