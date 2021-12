Maurizio Landini: "Draghi si confronti davvero o sarà mobilitazione" (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Spero si apra un vero tavolo di confronto, perché finora ci hanno solo informati delle intese raggiunte nella maggioranza. Ma noi rappresentiamo i lavoratori dipendenti e i pensionati che, osservo, pagano l’85% dell’Irpef”. Maurizio Landini ha ricevuto la convocazione a Palazzo Chigi, oggi alle 17.30, ma non intende andare a ratificare sul tavolo del Governo decisioni già prese altrove, quanto piuttosto intende rappresentare “i bisogni di quella parte del Paese che più ha sofferto nella pandemia - dice in un’intervista al Corriere della Sera - Mi riferisco a giovani, donne e lavoratori con salari bassi, che, in condizioni difficili, hanno assicurato beni e servizi di base per tutti”. “Cgil, Cisl e Uil hanno già in corso una serie di iniziative di mobilitazione sul territorio e nelle categorie. Valuteremo il da farsi dopo l’incontro. ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Spero si apra un vero tavolo di confronto, perché finora ci hanno solo informati delle intese raggiunte nella maggioranza. Ma noi rappresentiamo i lavoratori dipendenti e i pensionati che, osservo, pagano l’85% dell’Irpef”.ha ricevuto la convocazione a Palazzo Chigi, oggi alle 17.30, ma non intende andare a ratificare sul tavolo del Governo decisioni già prese altrove, quanto piuttosto intende rappresentare “i bisogni di quella parte del Paese che più ha sofferto nella pandemia - dice in un’intervista al Corriere della Sera - Mi riferisco a giovani, donne e lavoratori con salari bassi, che, in condizioni difficili, hanno assicurato beni e servizi di base per tutti”. “Cgil, Cisl e Uil hanno già in corso una serie di iniziative disul territorio e nelle categorie. Valuteremo il da farsi dopo l’incontro. ...

Advertising

NicolaPorro : C’è qualcosa che lega Andrea #Orlando e Maurizio #Landini. E non è il lavoro... ?? - HuffPostItalia : Maurizio Landini: 'Draghi si confronti davvero o sarà mobilitazione' - Orlandi4Orlandi : RT @NicolaPorro: C’è qualcosa che lega Andrea #Orlando e Maurizio #Landini. E non è il lavoro... ?? - andrea_uff : RT @FpCgilNazionale: ?? ???????????????????????????? ??` ??????????????, ????????????????????, ???????????????????????????? ?? Appuntamento domani #2dicembre a Roma e in diretta Facebook… - AndreaLumino : RT @cgilpuglia: ?? IN PIAZZA PER LO SVILUPPO E LA GIUSTIZIA SOCIALE! L'11 dicembre saremo in piazza come @cgilpuglia @CislPuglia @uilpuglia… -