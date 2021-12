Lombardia: Consiglio Regione approva revisione piano territoriale (Di giovedì 2 dicembre 2021) Milano, 2 dic. (Adnkronos) - Via libera del Consiglio regionale della Lombardia alla revisione generale del piano territoriale regionale, integrato nella primavera di quest'anno con il Progetto di valorizzazione del paesaggio sul quale erano pervenute 106 osservazioni da parte di soggetti pubblici e privati. Obiettivo principale del documento è di cercare di garantire un'ottimale qualità della vita ai cittadini, riconoscendo le specifiche diversità territoriali, ambientali, imprenditoriali, sociali e culturali del territorio regionale lombardo e perseguendo un'idea di sviluppo sostenibile attraverso nuovi investimenti. Come spiegato dal relatore Andrea Monti (Lega), l'atto amministrativo affronta e sviluppa in particolare tematiche come coesione e connessioni, al fine di realizzare una maggiore ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Milano, 2 dic. (Adnkronos) - Via libera delregionale dellaallagenerale delregionale, integrato nella primavera di quest'anno con il Progetto di valorizzazione del paesaggio sul quale erano pervenute 106 osservazioni da parte di soggetti pubblici e privati. Obiettivo principale del documento è di cercare di garantire un'ottimale qualità della vita ai cittadini, riconoscendo le specifiche diversità territoriali, ambientali, imprenditoriali, sociali e culturali del territorio regionale lombardo e perseguendo un'idea di sviluppo sostenibile attraverso nuovi investimenti. Come spiegato dal relatore Andrea Monti (Lega), l'atto amministrativo affronta e sviluppa in particolare tematiche come coesione e connessioni, al fine di realizzare una maggiore ...

