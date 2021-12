In Veneto i centri tampone chiusi ai No Vax: "Test solo a chi ha sintomi" (Di giovedì 2 dicembre 2021) In Veneto i Test diagnostici per il Covid dei centri delle Ulss saranno riservati d’ora in poi solo a soggetti con sintomi, mentre i tamponi Covid ‘non diagnostici’, e a pagamento, richiesti soprattutto dai non vaccinati per avere i green pass a tempo non verranno più eseguiti. A fare da apripista per questa scelta sono state la Ulss 6 Euganea di Padova e la Ulss Serenissima di Venezia. Dalla Ulss di Padova spiegano che “Vista l’ondata di contagi e la mole sempre più importante di lavoro per le vaccinazioni è stato deciso di non fare più i tamponi a pagamento, per concentrare il personale sui vaccini e sul tracciamento. D’altronde, nonostante il nostro bacino di riferimento sia di poco inferiore ad un milione di persone, i Test a pagamento erano soltanto un centinaio dl giorno, molto ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 2 dicembre 2021) Indiagnostici per il Covid deidelle Ulss saranno riservati d’ora in poia soggetti con, mentre i tamponi Covid ‘non diagnostici’, e a pagamento, richiesti soprattutto dai non vaccinati per avere i green pass a tempo non verranno più eseguiti. A fare da apripista per questa scelta sono state la Ulss 6 Euganea di Padova e la Ulss Serenissima di Venezia. Dalla Ulss di Padova spiegano che “Vista l’ondata di contagi e la mole sempre più importante di lavoro per le vaccinazioni è stato deciso di non fare più i tamponi a pagamento, per concentrare il personale sui vaccini e sul tracciamento. D’altronde, nonostante il nostro bacino di riferimento sia di poco inferiore ad un milione di persone, ia pagamento erano soltanto un centinaio dl giorno, molto ...

Corriere : Veneto, centri per fare i tamponi chiusi ai no vax: «Test riservati alle persone che hanno sintomi» - LaStampa : Il Veneto chiude i centri tampone Ulss ai No Vax: test viene riservato solo a soggetti con sintomi - SkyTG24 : Test riservati a sintomatici, in Veneto centri tampone chiusi a no vax - mpu78 : RT @Nobuo89: Far sentire braccate le minoranze è l'essenza della neodemocrazia - HuffPostItalia : In Veneto i centri tampone chiusi ai No Vax: 'Test solo a chi ha sintomi' -