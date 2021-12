In Europa è Nord contro Sud anche sulle bollette (Di giovedì 2 dicembre 2021) Nord contro sud Europa, ancora una volta. Ora la spaccatura continentale si apre sull’energia, su cosa fare a livello comunitario sui rincari dei prezzi in bolletta che cominciano a stringere in una morsa i cittadini di tutti gli Stati membri. Ma stavolta è il sud ad aprire il fronte. I ministri di Italia, Francia, Spagna, Grecia, Romania si presentano al Consiglio Energia in corso oggi a Bruxelles con un ‘non paper’ comune che chiede di intervenire sulla normativa del mercato elettrico per calmierare i prezzi. Di solito sono i paesi del Nord a scrivere documenti comuni. Stavolta lo fa il sud. È una novità semi-assoluta. Punto centrale del ‘non paper’, visto dalla prospettiva italiana, è la richiesta alla Commissione Europea di esplorare la possibilità di firmare contratti comuni per l’approvvigionamento di gas per i ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 2 dicembre 2021)sud, ancora una volta. Ora la spaccatura continentale si apre sull’energia, su cosa fare a livello comunitario sui rincari dei prezzi in bolletta che cominciano a stringere in una morsa i cittadini di tutti gli Stati membri. Ma stavolta è il sud ad aprire il fronte. I ministri di Italia, Francia, Spagna, Grecia, Romania si presentano al Consiglio Energia in corso oggi a Bruxelles con un ‘non paper’ comune che chiede di intervenire sulla normativa del mercato elettrico per calmierare i prezzi. Di solito sono i paesi dela scrivere documenti comuni. Stavolta lo fa il sud. È una novità semi-assoluta. Punto centrale del ‘non paper’, visto dalla prospettiva italiana, è la richiesta alla Commissione Europea di esplorare la possibilità di firmare contratti comuni per l’approvvigionamento di gas per i ...

