Gli squalificati in Serie A, stangata per Spalletti: “espressioni gravemente irriguardose” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Si è quasi conclusa la 15esima giornata del campionato di Serie A, l’ultima gara sarà quella tra Lazio e Udinese. Sono arrivate tante indicazioni, in particolar modo i successi di Atalanta, Inter e Milan, si è fermato il Napoli. In ripresa la Juventus. Nel frattempo sono stati pubblicati gli squalificati, fermato Luciano Spalletti. Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 2 dicembre 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: b) CALCIATORI CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BAKUMO ABRAHAM Kevin Ogheneteg (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). KARSDORP Rick (Roma): per comportamento non regolamentare in campo; già ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 2 dicembre 2021) Si è quasi conclusa la 15esima giornata del campionato diA, l’ultima gara sarà quella tra Lazio e Udinese. Sono arrivate tante indicazioni, in particolar modo i successi di Atalanta, Inter e Milan, si è fermato il Napoli. In ripresa la Juventus. Nel frattempo sono stati pubblicati gli, fermato Luciano. Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 2 dicembre 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: b) CALCIATORI CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BAKUMO ABRAHAM Kevin Ogheneteg (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). KARSDORP Rick (Roma): per comportamento non regolamentare in campo; già ...

