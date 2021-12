GF Vip | lite furibonda tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli | interviene Signorini ma la Bruganelli …

(Di giovedì 2 dicembre 2021)sono le due opinioniste del reality più famoso di Mediaset, ovvero il Grande fratello Vip. Sin dall’inizio sembra che le due non siano proprio andate d’accordo ed effettivamente nelle prime puntate hanno anche litigato pesantemente. Poi sembrava essere arrivata una tregua, ma adesso la situazione sembra essere degenerata nuovamente. Proprio nel corso dell’ultima puntata, ed esattamente durante la pubblicità, tra le due sarebbe scoppiata un’animata discussione. Ma cosa è accaduto? Facciamo un po’ di chiarezza., le due opinioniste tornano a litigare Come abbiamo già avuto modo di anticipare, quest’anno le due opinioniste del reality sembra proprio che non ...

I nodi vengono al pettine: calato il sole, mercoledì sera, Alex Belli e Soleil Sorge hanno avuto una pesanteal Grande Fratello. Non un battibecco qualunque, facilmente superabile, bensì un alterco che con ogni probabilità avrà degli strascichi. La miccia che ha innescato la polveriera è stato l'...tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli al GF: "Me ne ha dette di ogni", cosa è successo nella pubblicità https://t.co/dtK3idmsTZ #gfvip ? BlogTivvu.com (@blogtivvu) December 1, 2021L’attuale concorrente del Grande Fratello Vip: Lulù Salassié, ha litigato e insultato Maria Monsé. In questi ultimi giorni la ...Mentre tutti i concorrenti si sono radunati in salone, Alex e Soleil si ritagliano un momento in veranda per poter chiarire la loro lite del pomeriggio, che ha causato un evidente nervosismo ad entram ...