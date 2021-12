GF Vip 6 | Alex Belli afferma | ”Non ci dobbiamo vergognare perché ci amiamo”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) All’interno della Casa di Cinecittà,ha svelato al nuovo arrivato Biagio quella che è la sua concezione sul tema amore, soffermandosi sull’attuale situazione che sta vivendo con la modella Soleil Sorge. GF Vip 6, l’attore rivela a Biagio cosa significa per lui la parola amoree Biagio in veranda, tra una sigaretta e l’altra, si sono soffermati a parlare di amore. L’attore all’opinionista ha parlato dell’alchimia che si è venuta a creare nella Casa del GFVIP tra lui e Soleil Sorge. Biagio all’attore ha domandato come sia andata a finire la discussione con Soleil. “Abbiamo passato una nottessima” ha rivelato, facendo presente che proprio ieri, dopo tutto quello che era accaduto, erano riusciti a chiarirsi: “Noi non ci ...

Una nuova polemica ha investito nelle ultime ore la casa del Grande Fratello. Sui social, infatti, ha destato scalpore una frase pronunciata mercoledì 1 dicembre, da Katia ...dormono anche...Se fai il Grande Fratellodevi mettere in gioco la tua carriera. Se non giochi niente è difficile. Per esempio Lulù, deve approfittarne per fare un bagaglio nella vita.vorrei capirlo anch'...Anonimamente i VIP hanno scritto dei pensieri legati alla loro esperienza: è il momento di leggerli e scoprire chi li ha scritti!Continuano i tormenti per Alex Belli al GF Vip. L'attore è diviso tra l'amore per Delia Duran e l'attrazione che prova nella casa per Soleil Sorge.