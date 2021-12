Azione, Carlo Calenda fa tappa ad Avellino (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVenerdì 3 e Sabato 4 dicembre farà tappa in Campania il tour nazionale che Carlo Calenda promuove nell’ambito del percorso di crescita e radicamento di Azione sul territorio. Carlo Calenda terrà a Napoli Venerdì 3 dicembre alle 18:30 alla StAzione Marittima una grande manifestAzione di presentAzione del manifesto dei valori di Azione e della proposta politica del movimento; in quella sede incontrerà iscritti, cittadini e simpatizzanti per un confronto sui temi fondativi del partito e sulla sua attività politica ed amministrativa. Sabato 4 dicembre alle 11:00 Carlo Calenda sarà ad Avellino al Viva Hotel dove incontrerà stampa, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVenerdì 3 e Sabato 4 dicembre faràin Campania il tour nazionale chepromuove nell’ambito del percorso di crescita e radicamento disul territorio.terrà a Napoli Venerdì 3 dicembre alle 18:30 alla StMarittima una grande manifestdi presentdel manifesto dei valori die della proposta politica del movimento; in quella sede incontrerà iscritti, cittadini e simpatizzanti per un confronto sui temi fondativi del partito e sulla sua attività politica ed amministrativa. Sabato 4 dicembre alle 11:00sarà adal Viva Hotel dove incontrerà stampa, ...

